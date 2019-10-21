|
|
Кличко відкрив рух Шулявським шляхопроводом
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:18
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко у суботу відкрив рух Шулявським шляхопроводом.
Дивися повний текст Кличко відкрив рух Шулявським шляхопроводом
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92644
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:19
А светофор открывать приедет? ))))))))
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2491
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему