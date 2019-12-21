Текст законопроєкту розробила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.
Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:31
У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:31
А если я уже накопил себе на пенсию, мне можно этох хитрожопых на .. послать?
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