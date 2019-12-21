RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді зареєстрували законопроект
про накопичувальну пенсію

У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:31

У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію

Пропонуємо до обговорення:
Текст законопроєкту розробила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92644
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:31

А если я уже накопил себе на пенсию, мне можно этох хитрожопых на .. послать?
p_a_l
 
Повідомлень: 2491
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Законопроект про реструктуризацію "зеленого" тарифу...
R2 » Суб 21 гру, 2019 00:16
4 347
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 гру, 2019 14:57
ruvex
Рада прийняла за основу законопроект про злочинну спільноту
R2 » П'ят 20 гру, 2019 10:48
1 57
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 10:49
sal
Депутати пропонують Раді запровадити 9-місячний...
R2 » П'ят 20 гру, 2019 10:47
1 55
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 10:47
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16543)
28.12.2019 18:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.