Кабінет міністрів підготував зміни до чинного законодавства, які передбачають впровадження перевірок фізичних осіб-підприємців лише на основі ризик-орієнтованого підходу.
Дивися повний текст Уряд змінить підхід до перевірок ФОП.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:49
Уряд змінить підхід до перевірок ФОП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд змінить підхід до перевірок ФОП.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:49
Возрастут жалобы конкурентов, нужно проверять выборочно, и так со временем всех, без исключений. Начинать с халтурных СТО, рынков и т.д.
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