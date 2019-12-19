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Уряд змінить підхід
до перевірок ФОП

Уряд змінить підхід до перевірок ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:49

Уряд змінить підхід до перевірок ФОП

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів підготував зміни до чинного законодавства, які передбачають впровадження перевірок фізичних осіб-підприємців лише на основі ризик-орієнтованого підходу.

Дивися повний текст Уряд змінить підхід до перевірок ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:49

Возрастут жалобы конкурентов, нужно проверять выборочно, и так со временем всех, без исключений. Начинать с халтурных СТО, рынков и т.д.
bklochok
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