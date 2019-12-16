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Електрокари з 1 січня
позначать "зеленими" номерами

Електрокари з 1 січня позначать "зеленими" номерами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:44

Електрокари з 1 січня позначать "зеленими" номерами

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 червня 2019 року в Україні зареєстровано більше 25-ти тисяч електромобілів та гібридів.

Дивися повний текст Електрокари з 1 січня позначать \"зеленими\" номерами.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:44

Что есть такое "топливный" автомобиль?
sena_2008atp
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