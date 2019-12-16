Станом на 1 червня 2019 року в Україні зареєстровано більше 25-ти тисяч електромобілів та гібридів.
Дивися повний текст Електрокари з 1 січня позначать \"зеленими\" номерами.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 22:44
Електрокари з 1 січня позначать "зеленими" номерами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електрокари з 1 січня позначать \"зеленими\" номерами.
Додано: Нед 29 гру, 2019 01:53
С двигателем "внутреннего изгорания" (бензин, дизель, газ, биотопливо):
Додано: Нед 29 гру, 2019 09:32
Интересно, в какую сумму обойдется изготовление одного номера с зелёными символами, и кто должен платить за изготовление новых номеров для имеющихся машин?
Ещё интересно, сколько зарядных станций установлено на территории Украины, что ворос о повышении уровня их утилизации требует законодательного регулирования?
Додано: Нед 29 гру, 2019 09:47
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 29 гру, 2019 10:14
Re: Електрокари з 1 січня позначать
Не понятно с какого вдруг перепуга владельцам электромобилей преимущества в парковке - на Теслах что кал1к1 ездят ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Нед 29 гру, 2019 10:21
Re: Електрокари з 1 січня позначать
Вы возле проспекта Победы жили? Или на Л.Украинки? Да везде в Киеве дышать нечем. Не думаю что в других крупных городах ситуация кардинально отличается. Что сложного два плюс два сложить?
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