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Електрокари з 1 січня
позначать "зеленими" номерами

Електрокари з 1 січня позначать "зеленими" номерами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:44

Електрокари з 1 січня позначать "зеленими" номерами

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 червня 2019 року в Україні зареєстровано більше 25-ти тисяч електромобілів та гібридів.

Дивися повний текст Електрокари з 1 січня позначать \"зеленими\" номерами.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:44

Что есть такое "топливный" автомобиль?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 01:53

  sena_2008atp написав:Что есть такое "топливный" автомобиль?


С двигателем "внутреннего изгорания" (бензин, дизель, газ, биотопливо):

https://youtu.be/LaYRLbpWP-Q?t=49
Civis
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:32

Интересно, в какую сумму обойдется изготовление одного номера с зелёными символами, и кто должен платить за изготовление новых номеров для имеющихся машин?
Ещё интересно, сколько зарядных станций установлено на территории Украины, что ворос о повышении уровня их утилизации требует законодательного регулирования?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:47

  sena_2008atp написав:Что есть такое "топливный" автомобиль?

Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:14

Re: Електрокари з 1 січня позначать

Не понятно с какого вдруг перепуга владельцам электромобилей преимущества в парковке - на Теслах что кал1к1 ездят ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:21

Re: Електрокари з 1 січня позначать

Вы возле проспекта Победы жили? Или на Л.Украинки? Да везде в Киеве дышать нечем. Не думаю что в других крупных городах ситуация кардинально отличается. Что сложного два плюс два сложить?
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:39

  alex lem написав:Не понятно с какого вдруг перепуга владельцам электромобилей преимущества в парковке - на Теслах что кал1к1 ездят ?


Стоянка электромобилей ограничена длинной кабеля зарядной станции.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 09:11

  alex lem написав:Не понятно с какого вдруг перепуга владельцам электромобилей преимущества в парковке - на Теслах что кал1к1 ездят ?


с такого что ваш пригнанный пердящий дизельный пассат больше загрязняет окружающую среду
и государство как бэ намекает
klerck
 
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