Додано: Нед 29 гру, 2019 10:14

Не понятно с какого вдруг перепуга владельцам электромобилей преимущества в парковке - на Теслах что кал1к1 ездят ?

"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"