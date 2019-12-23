RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обсяг банківських систем
Білорусі, Литви, Польщі

Обсяг банківських систем Білорусі, Литви, Польщі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 08:19

Обсяг банківських систем Білорусі, Литви, Польщі

Пропонуємо до обговорення:
В даний час в світі діє дворівнева банківська система.

Дивися повний текст Обсяг банківських систем Білорусі, Литви, Польщі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92643
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні 1, 2
R2 » Вів 24 гру, 2019 13:30
17 1426
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2019 22:44
shapo
Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1... 1, 2
R2 » Вів 24 гру, 2019 10:20
12 769
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2019 01:01
NetSerpent
НБУ викупив на міжбанку рекордний обсяг валюти
R2 » Пон 23 гру, 2019 12:03
3 306
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 06:00
julialampo4ka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80188)
29.12.2019 07:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.