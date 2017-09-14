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Скільки потрібно зберігати
квитанцію про виплату штрафу...

Скільки потрібно зберігати квитанцію про виплату штрафу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:20

Скільки потрібно зберігати квитанцію про виплату штрафу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Дивися повний текст Скільки потрібно зберігати квитанцію про виплату штрафу - поради МВС.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:20

Толку от сервиса в котором нет никаких данных до 2013 года включительно???
Watcher
 
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