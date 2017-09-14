Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Дивися повний текст Скільки потрібно зберігати квитанцію про виплату штрафу - поради МВС.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 11:20
Скільки потрібно зберігати квитанцію про виплату штрафу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки потрібно зберігати квитанцію про виплату штрафу - поради МВС.
Додано: Нед 29 гру, 2019 11:20
Толку от сервиса в котором нет никаких данных до 2013 года включительно???
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