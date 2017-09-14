Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Дивися повний текст Скільки потрібно зберігати квитанцію про виплату штрафу - поради МВС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 гру, 2019 11:20
Скільки потрібно зберігати квитанцію про виплату штрафу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки потрібно зберігати квитанцію про виплату штрафу - поради МВС.
Додано: Нед 29 гру, 2019 11:20
Толку от сервиса в котором нет никаких данных до 2013 года включительно???
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:10
Мій електронний кабінет тільки місяць назад показав штраф, якому вже 4 роки від дати оплати. А там він значиться - не оплаченим. Хоча штраф був виписаний при ДТП і разом з отрииманням мною штрафу - у мене забрали права. Але я вже 4 роки їжджу зі своїми правами. А отримати я їх міг тільки після пред*явлення доказів оплати штрафу та судового збору.
|