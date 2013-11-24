Куплю Платину в банковских слитках и монетах.
г. Киев
Обращайтесь за телефоном 0631345564 Влад. Есть вайбер.
с ув.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 29 гру, 2019 13:55
Куплю Платину
Куплю Платину в банковских слитках и монетах.
г. Киев
Обращайтесь за телефоном 0631345564 Влад. Есть вайбер.
с ув.
Додано: Пон 30 гру, 2019 19:06
Та да, я вижу что наши банки маржу на нее нереальную лупят.
Покупают за копейки - продают в тридорога.
Даже на Апмексе всего 20-30 долларов наброс на Лондонский спот. И это на довольно семпотичных унцовых слиточках! Вот, к примеру, ссылка
А мне нужно пару слиточков побольше прикупить, и по Лондонскому споту, не выше.
Может кто продать хочет по справедливой цене (Лондонский спот) и не хочет попадать на маржу в банке- обращайтесь.
Желательно в Киеве.
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