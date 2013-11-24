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Куплю Платину

Куплю Платину
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:55

Куплю Платину

Куплю Платину в банковских слитках и монетах.
г. Киев
Обращайтесь за телефоном 0631345564 Влад. Есть вайбер.

с ув.
vladus17
 
Повідомлень: 1131
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:36

РВС токо продает с гигантской маржой.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:06

  hxbbgaf написав:РВС токо продает с гигантской маржой.

Та да, я вижу что наши банки маржу на нее нереальную лупят.
Покупают за копейки - продают в тридорога.
Даже на Апмексе всего 20-30 долларов наброс на Лондонский спот. И это на довольно семпотичных унцовых слиточках! Вот, к примеру, ссылка
https://www.apmex.com/product/76687/1-o ... i-in-assay

А мне нужно пару слиточков побольше прикупить, и по Лондонскому споту, не выше.
Может кто продать хочет по справедливой цене (Лондонский спот) и не хочет попадать на маржу в банке- обращайтесь.
Желательно в Киеве.
vladus17
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 21.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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