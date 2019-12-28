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До держфонду стартапів вже надійшло 150 заявок від 650 осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:37
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 26 грудня 650 осіб подали 150 заявок на отримання грантів від Українського Фонду Стартапів.
Дивися повний текст До держфонду стартапів вже надійшло 150 заявок від 650 осіб
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