При цьому далеко не в кожному будинку температура є комфортною.
Дивися повний текст Українцям розповіли, як економити на споживанні тепла (відео).
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Додано: Нед 29 гру, 2019 15:47
Українцям розповіли, як економити на споживанні тепла...
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Дивися повний текст Українцям розповіли, як економити на споживанні тепла (відео).
Додано: Нед 29 гру, 2019 15:47
Это уже на Шнобелевскую премию тянет.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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