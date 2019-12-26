Українцям розповіли, як економити на споживанні тепла...

Додано: Нед 29 гру, 2019 17:11

Последний пункт:" Используйте экономные обогреватели — конвекторы, инфракрасные, керамические обогреватели вместо маслянных." - очередной бред жертв болонской системы образования.

Любой электрический обогреватель ВСЮ потреблённую электрическую энергию превращает в тепловую. Поэтому КПД практически 100%. Есть незначительные потери на электромагнитное излучение спиральной нити, видимое световое излучение у галогеновых обогревателей, потери на трение в подшипниках и воздушное сопротивление лопастей ветродуек. У масляных радиаторов нет ни того, ни другого, ни третьего.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.