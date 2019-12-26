При цьому далеко не в кожному будинку температура є комфортною.
Дивися повний текст Українцям розповіли, як економити на споживанні тепла (відео).
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Додано: Нед 29 гру, 2019 15:47
Українцям розповіли, як економити на споживанні тепла...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям розповіли, як економити на споживанні тепла (відео).
Додано: Нед 29 гру, 2019 15:47
Это уже на Шнобелевскую премию тянет.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:11
Последний пункт:" Используйте экономные обогреватели — конвекторы, инфракрасные, керамические обогреватели вместо маслянных." - очередной бред жертв болонской системы образования.
Любой электрический обогреватель ВСЮ потреблённую электрическую энергию превращает в тепловую. Поэтому КПД практически 100%. Есть незначительные потери на электромагнитное излучение спиральной нити, видимое световое излучение у галогеновых обогревателей, потери на трение в подшипниках и воздушное сопротивление лопастей ветродуек. У масляных радиаторов нет ни того, ни другого, ни третьего.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 29 гру, 2019 20:55
Не всю и не любой. Некоторые еще излучают световые волны помимо тепловых
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:15
Re: Українцям розповіли, як економити на споживанні тепла...
Поменьше бы рассказывали, побольше бы делали.
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