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Українцям розповіли, як
економити на споживанні тепла...

Українцям розповіли, як економити на споживанні тепла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:47

Українцям розповіли, як економити на споживанні тепла...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому далеко не в кожному будинку температура є комфортною.

Дивися повний текст Українцям розповіли, як економити на споживанні тепла (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:47

Используйте экономные обогреватели — конвекторы, инфракрасные, керамические обогреватели вместо маслянных.

Это уже на Шнобелевскую премию тянет.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:11

Последний пункт:" Используйте экономные обогреватели — конвекторы, инфракрасные, керамические обогреватели вместо маслянных." - очередной бред жертв болонской системы образования.
Любой электрический обогреватель ВСЮ потреблённую электрическую энергию превращает в тепловую. Поэтому КПД практически 100%. Есть незначительные потери на электромагнитное излучение спиральной нити, видимое световое излучение у галогеновых обогревателей, потери на трение в подшипниках и воздушное сопротивление лопастей ветродуек. У масляных радиаторов нет ни того, ни другого, ни третьего.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Этому писаке нужно срочно пройти ЗНО по физике.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:55

  warlamp написав:Последний пункт:" Используйте экономные обогреватели — конвекторы, инфракрасные, керамические обогреватели вместо маслянных." - очередной бред жертв болонской системы образования.
Любой электрический обогреватель ВСЮ потреблённую электрическую энергию превращает в тепловую. Поэтому КПД практически 100%. Есть незначительные потери на электромагнитное излучение спиральной нити, видимое световое излучение у галогеновых обогревателей, потери на трение в подшипниках и воздушное сопротивление лопастей ветродуек. У масляных радиаторов нет ни того, ни другого, ни третьего.

Не всю и не любой. Некоторые еще излучают световые волны помимо тепловых
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:15

Re: Українцям розповіли, як економити на споживанні тепла...

Поменьше бы рассказывали, побольше бы делали.
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