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З 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов'язковим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:06
Пропонуємо до обговорення:
З 2021 року Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики стане в Україні обов'язковим.
Дивися повний текст З 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов'язковим
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:06
правильно ато поумнеют и за сериали перестанут голосовать
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