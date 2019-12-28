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З 2021 року ЗНО з математики
в Україні стане обов'язковим

З 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов'язковим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:06

З 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов'язковим

Пропонуємо до обговорення:
З 2021 року Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики стане в Україні обов'язковим.

Дивися повний текст З 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов'язковим.
R2
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правильно ато поумнеют и за сериали перестанут голосовать
sopkotomhu
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Как только введут обязаловку, так сразу все будут знать математику. Можно сказать по щелчку пальцев.
p_a_l
 
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