З 2021 року Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики стане в Україні обов'язковим.
Дивися повний текст З 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов'язковим.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:06
З 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов'язковим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов'язковим.
Додано: Нед 29 гру, 2019 20:52
Как только введут обязаловку, так сразу все будут знать математику. Можно сказать по щелчку пальцев.
Додано: Пон 30 гру, 2019 05:54
Виходить щоб учні краще вчилися треба більше їх тестувати, а не контролювати якість викладання. Щоб корова менше їла та давала більше молока треба менше її годувати та частіше доїти. З дурепою-міністром нічого гарного з освітою не вийде.
Краще б ввела конроль за якістью викладання і боролася з поборами в школах. Якщо хтось хоче пожертвувати - хай це робить анонімно, інакше - це хабар.
Додано: Пон 30 гру, 2019 08:45
які нах. побори?!...не фантазуйте!
Слава Україні! /читаю усіх/
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