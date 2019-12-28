З 2021 року Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики стане в Україні обов'язковим.
Дивися повний текст З 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов'язковим.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:06
З 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов'язковим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов'язковим.
Додано: Нед 29 гру, 2019 20:52
Как только введут обязаловку, так сразу все будут знать математику. Можно сказать по щелчку пальцев.
Додано: Пон 30 гру, 2019 05:54
Виходить щоб учні краще вчилися треба більше їх тестувати, а не контролювати якість викладання. Щоб корова менше їла та давала більше молока треба менше її годувати та частіше доїти. З дурепою-міністром нічого гарного з освітою не вийде.
Краще б ввела конроль за якістью викладання і боролася з поборами в школах. Якщо хтось хоче пожертвувати - хай це робить анонімно, інакше - це хабар.
Додано: Пон 30 гру, 2019 08:45
які побори?!...не фантазуйте!
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:46
Побори - це так звані "добровільні" благодійні внески, половина з яких розкрадається директором через відкати та просто кудись зникає, решта йде на те, що фінансується державою - ремонти, книжки для приватних програм замість готових державних, охорону, хоча вже є вахтери. Якщо хтось не здає побори, то директор вимагає від вчителів наїзджати на батьків. Навіть відро для сміття не можуть купити без "пожертв"-хабарів-поборів.
Гроші що виділяє міністерство розкрадаються, а школа фактично фінансується батьками учнів. Ну хіба що зарплати вчителям доходять. А що? Ні? Ви десь бачили в Інтернеті детальні звіти всіх шкіл про витрачені гроші? Не думали чому ні? Школи, лікарні - це хабарні годівниці для директорів та головних лікарів, які долю вверх передають. Наприклад щоб стати директором треба заплатити $3000, ви думаєте директор собі не компенсує це гроші, коли прийде на посаду.
Ви ніби вчора народилися і живете в ілюзорному світі. Партіям треба компенсувати витрати на передвиборчу компанію, тому міністри повинні висмоктати певну кількість хабарів з кожного відомства.
Тому коли поліцейські беруть хабар - вони віддають певну частину нагору, а далі все потрапляє у неофіційну партійну казну. Так саме роблять військові чиновники, що розкрадають майно; усі інспектори, які замість перевірок перетворили інспекцію на походи за хабарями; сбушники, які замість боротьби з ворогами держави, займаються рекетом у підприємців; прокурори, судді, та голови колоній замість покарання злочинців продають їм пропуски на волю.
І це лише вершина айсберга, яку усі бачать. А те що відбувається всередині державних установ - страшно навіть подумати.
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