З 2021 року ЗНО з математики в Україні стане обов'язковим

Додано: Пон 30 гру, 2019 16:46

Pupsik написав: які побори?!...не фантазуйте! які побори?!...не фантазуйте!

Побори - це так звані "добровільні" благодійні внески, половина з яких розкрадається директором через відкати та просто кудись зникає, решта йде на те, що фінансується державою - ремонти, книжки для приватних програм замість готових державних, охорону, хоча вже є вахтери. Якщо хтось не здає побори, то директор вимагає від вчителів наїзджати на батьків. Навіть відро для сміття не можуть купити без "пожертв"-хабарів-поборів.Гроші що виділяє міністерство розкрадаються, а школа фактично фінансується батьками учнів. Ну хіба що зарплати вчителям доходять. А що? Ні? Ви десь бачили в Інтернеті детальні звіти всіх шкіл про витрачені гроші? Не думали чому ні? Школи, лікарні - це хабарні годівниці для директорів та головних лікарів, які долю вверх передають. Наприклад щоб стати директором треба заплатити $3000, ви думаєте директор собі не компенсує це гроші, коли прийде на посаду.Ви ніби вчора народилися і живете в ілюзорному світі. Партіям треба компенсувати витрати на передвиборчу компанію, тому міністри повинні висмоктати певну кількість хабарів з кожного відомства.Тому коли поліцейські беруть хабар - вони віддають певну частину нагору, а далі все потрапляє у неофіційну партійну казну. Так саме роблять військові чиновники, що розкрадають майно; усі інспектори, які замість перевірок перетворили інспекцію на походи за хабарями; сбушники, які замість боротьби з ворогами держави, займаються рекетом у підприємців; прокурори, судді, та голови колоній замість покарання злочинців продають їм пропуски на волю.І це лише вершина айсберга, яку усі бачать. А те що відбувається всередині державних установ - страшно навіть подумати.