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У 2022 році з'явиться новий «дуже маленький»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:38
Пропонуємо до обговорення:
Jeep в 2022 році почне продавати новий «дуже маленький» позашляховик, який має скласти конкуренцію Suzuki Jimny. Про це журналістам розповів Марко Пігоцці, директор з маркетингу європейського офісу компанії Jeep.
Дивися повний текст У 2022 році з'явиться новий «дуже маленький» позашляховик Jeep
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:38
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