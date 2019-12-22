В результаті рівень підготовки та мотивація студентів низькі.
Дивися повний текст Фінансування потрібно заслужити: що зміниться в українських вишах.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:18
Фінансування потрібно заслужити: що зміниться в...
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Дивися повний текст Фінансування потрібно заслужити: що зміниться в українських вишах.
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:18
Чтобы налогоплательщики платили налоги государству, государству нужно еще заслужить. А еще лучше платить налоги иным государствам.
В Польше месяц обучения в универе стоит 500 злотых. Но на выходе получаешь диплом который что то весит. Наши дипломы там абсолютно ничего не весят.
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:48
Да закрыть все вузы к чертовой матери если такое качество образования, лучше уж в Польше пусть учатся.
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