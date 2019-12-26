Минулого сезону за кордон Україна найбільше продала горіхів, яблук, бобових та помідорів.
Дивися повний текст Чотири продукти, які Україна найбільше продає за кордон.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:22
Чотири продукти, які Україна найбільше продає за кордон
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Дивися повний текст Чотири продукти, які Україна найбільше продає за кордон.
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:22
Забыли написать о тушках украинцев. Продавать рабсилу у нашего государства получилось лучше всего.
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:26
Структура экспорта Украины та же что и 1000 лет назад - зерно, руда и рабы
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