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Чотири продукти, які Україна
найбільше продає за кордон

Чотири продукти, які Україна найбільше продає за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:22

Чотири продукти, які Україна найбільше продає за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Минулого сезону за кордон Україна найбільше продала горіхів, яблук, бобових та помідорів.

Дивися повний текст Чотири продукти, які Україна найбільше продає за кордон.
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Забыли написать о тушках украинцев. Продавать рабсилу у нашего государства получилось лучше всего.
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Структура экспорта Украины та же что и 1000 лет назад - зерно, руда и рабы
alex7gk
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