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3 водійські помилки, через які салон надто довго...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 гру, 2019 23:46
Пропонуємо до обговорення:
Ніхто не хоче сидіти в холодній машині, особливо з ранку, ледь вибравшись з теплого ліжка. Проте, більшості автомобілістів доводиться бути саме в такій ситуації щоразу, кожен ранок.
Дивися повний текст 3 водійські помилки, через які салон надто довго прогрівається
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Додано: Нед 29 гру, 2019 23:47
скажу так что прошлым летом и этой осенню еще находились долбодятли которые по долгу не глушили или разогревали мотор под окнами дома в спальном районе ...
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