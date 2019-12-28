На думку експертів, національна валюта в Україні буде зміцнюватись, проте точний прогноз вони поки що робити не можуть.
Дивися повний текст ”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій валюті краще зберігати гроші.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 11:15
”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій...
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Дивися повний текст ”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій валюті краще зберігати гроші.
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:32
"На думку експертів, національна валюта в Україні буде зміцнюватись, проте точний прогноз вони поки що робити не можуть, але економічні експерти виявилися одностайні в одному: гривня точно обвалиться" (С)...що за бредятіна?
Додано: Пон 30 гру, 2019 12:25
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:09
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