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”Гривня точно обвалиться”:
експерти розповіли, в якій...

”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:15

”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій...

Пропонуємо до обговорення:
На думку експертів, національна валюта в Україні буде зміцнюватись, проте точний прогноз вони поки що робити не можуть.

Дивися повний текст ”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій валюті краще зберігати гроші.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:32

"На думку експертів, національна валюта в Україні буде зміцнюватись, проте точний прогноз вони поки що робити не можуть, але економічні експерти виявилися одностайні в одному: гривня точно обвалиться" (С)...що за бредятіна?
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:36

Гривня, это лохотрон, сколько раз уже людей кинули.
murloo49
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:02

Молодцы эксперты, посеять панику - это наше все.
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:25

  hlaaluu написав:Молодцы эксперты, посеять панику - это наше все.

панику??где вы тут нашли панику?эти клоуны только поднимают предпраздничное настроение.
собирать доллары лучше в долларах,евро лучше хранить а евро,а тратить лучше в том что принимают в магазинах.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:41

Экспертов стало больше, чем безработных! балаболы бездарные.
sergej_suprunenko
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:09

  murloo49 написав:Гривня, это лохотрон, сколько раз уже людей кинули.

РІДНЕНЬКА-КРАШЧА ЗА БІТКОІН :D
сірий
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