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”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:15
Пропонуємо до обговорення:
На думку експертів, національна валюта в Україні буде зміцнюватись, проте точний прогноз вони поки що робити не можуть.
Дивися повний текст ”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій валюті краще зберігати гроші
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Додано: Пон 30 гру, 2019 11:32
"На думку експертів, національна валюта в Україні буде зміцнюватись, проте точний прогноз вони поки що робити не можуть, але економічні експерти виявилися одностайні в одному: гривня точно обвалиться" (С)...що за бредятіна?
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Додано: Пон 30 гру, 2019 11:36
Гривня, это лохотрон, сколько раз уже людей кинули.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 12:02
Молодцы эксперты, посеять панику - это наше все.
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hlaaluu
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Додано: Пон 30 гру, 2019 12:25
hlaaluu написав:
Молодцы эксперты, посеять панику - это наше все.
панику??где вы тут нашли панику?эти клоуны только поднимают предпраздничное настроение.
собирать доллары лучше в долларах,евро лучше хранить а евро,а тратить лучше в том что принимают в магазинах.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 12:41
Экспертов стало больше, чем безработных! балаболы бездарные.
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sergej_suprunenko
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:28
Сірий. Вивчай рідну мову. КРАЩА !!!
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:46
Ну, расеянам точно в юанях необходимо хранить бабки!
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oldgun_back
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Додано: Пон 30 гру, 2019 15:41
Мощнейшая по своему смыслу и глубине анализа статья!
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bilous
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