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”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 гру, 2019 15:51
Хранить сбережения нужно в золоте либо в ликвидной недвижимости.Любая валюта подвержена инфляции в большей или меньшей мере.Заработанные деньги лучше тратить сегодня,так как завтра это уже не те деньги или в худшем случае уже могут не понадобиться.
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karpov2260
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