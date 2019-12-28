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”Гривня точно обвалиться”:
експерти розповіли, в якій...

”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:51

Хранить сбережения нужно в золоте либо в ликвидной недвижимости.Любая валюта подвержена инфляции в большей или меньшей мере.Заработанные деньги лучше тратить сегодня,так как завтра это уже не те деньги или в худшем случае уже могут не понадобиться.
karpov2260
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:05

После праздников курс вернется к стабильности, спекулянты решили подзаработать и рулят курсом
bklochok
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:55

Никто не не превзойдет в мастерстве прогнозирования експерта капитана-очевидность Смоллита: "Они зарядили пушку! Зачем? Они будут стрелять!"
slonslon
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:21

Re: ”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій...

karpov2260 написав:Хранить сбережения нужно в золоте либо в ликвидной недвижимости.Любая валюта подвержена инфляции в большей или меньшей мере.Заработанные деньги лучше тратить сегодня,так как завтра это уже не те деньги или в худшем случае уже могут не понадобиться.
Ну да, недвижимость тоже не выход - бакс взлетел в 4е раза- а недвижимость так и осталасьстоить в грн как при курсе 8.0, несмотря на хотелки пульнуть ее в баксах как и прикурсе 8.0
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:26

  bklochok написав:После праздников курс вернется к стабильности, спекулянты решили подзаработать и рулят курсом

то есть будет 30
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:23

Это не эксперты это провокаторы
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 07:56

Нужно спросить у,, учеников'', бабы Ванги, что она предвещала о гривне на 2020 й год.
kolorito316
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