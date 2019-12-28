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”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 гру, 2019 15:51
Хранить сбережения нужно в золоте либо в ликвидной недвижимости.Любая валюта подвержена инфляции в большей или меньшей мере.Заработанные деньги лучше тратить сегодня,так как завтра это уже не те деньги или в худшем случае уже могут не понадобиться.
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karpov2260
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Додано: Пон 30 гру, 2019 18:05
После праздников курс вернется к стабильности, спекулянты решили подзаработать и рулят курсом
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bklochok
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Додано: Пон 30 гру, 2019 18:55
Никто не не превзойдет в мастерстве прогнозирования експерта капитана-очевидность Смоллита: "Они зарядили пушку! Зачем? Они будут стрелять!"
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slonslon
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Додано: Пон 30 гру, 2019 19:21
karpov2260 написав:Хранить сбережения нужно в золоте либо в ликвидной недвижимости.Любая валюта подвержена инфляции в большей или меньшей мере.Заработанные деньги лучше тратить сегодня,так как завтра это уже не те деньги или в худшем случае уже могут не понадобиться.
Ну да, недвижимость тоже не выход - бакс взлетел в 4е раза- а недвижимость так и осталасьстоить в грн как при курсе 8.0, несмотря на хотелки пульнуть ее в баксах как и прикурсе 8.0
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GALeon
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:26
bklochok написав:
После праздников курс вернется к стабильности, спекулянты решили подзаработать и рулят курсом
то есть будет 30
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sopkotomhu
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Додано: Вів 31 гру, 2019 00:23
Это не эксперты это провокаторы
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19polichenko65
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Додано: Вів 31 гру, 2019 07:56
Нужно спросить у,, учеников'', бабы Ванги, что она предвещала о гривне на 2020 й год.
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kolorito316
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