|
|
|
”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:08
в шекелях. і чуть шо, за зе до Ізраїлю.
-
igorbuda52
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 14.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|