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”Гривня точно обвалиться”:
експерти розповіли, в якій...

”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:08

в шекелях. і чуть шо, за зе до Ізраїлю.
igorbuda52
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Повідомлень: 143
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