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Новорічне застілля: порахували, скільки доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 гру, 2019 12:32
Пропонуємо до обговорення:
Традиційним доповненням до святкового столу є алкогольні напої. Тому, УНН підрахував, у скільки, в середньому, обійдеться співвітчизникам алкоголь до новорічного свята.
Дивися повний текст Новорічне застілля: порахували, скільки доведеться витратити на алкоголь
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