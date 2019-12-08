Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав 20 міст, в яких буде переглянуто тарифи на тепло.
Дивися повний текст Міста, мешканці яких зекономлять до 30% на опаленні.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 14:26
Міста, мешканці яких зекономлять до 30% на опаленні
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Дивися повний текст Міста, мешканці яких зекономлять до 30% на опаленні.
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:27
Не понял, а почему одни лучше других? Что за избирательность? Что это за Гончаруковыбранные города?
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