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Міста, мешканці яких
зекономлять до 30% на опаленні

Міста, мешканці яких зекономлять до 30% на опаленні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:26

Міста, мешканці яких зекономлять до 30% на опаленні

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав 20 міст, в яких буде переглянуто тарифи на тепло.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:27

Не понял, а почему одни лучше других? Что за избирательность? Что это за Гончаруковыбранные города?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:28

  yama написав:Не понял, а почему одни лучше других? Что за избирательность? Что это за Гончаруковыбранные города?

просто в этих городах было теплее
поэтому они и вошли в список
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:28

sopkotomhu ,а типа в соседних с Северодонецком городах Лисичанске и Рубежном температура была на 10-15 градусов ниже? Да ну нах...
pont-sev
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