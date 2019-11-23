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Найнадійніші дешеві
автомобілі у віці 2-11 років

Найнадійніші дешеві автомобілі у віці 2-11 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:34

Найнадійніші дешеві автомобілі у віці 2-11 років

Пропонуємо до обговорення:
Покупців старих автомобілів в першу чергу цікавить їх надійність.

Дивися повний текст Найнадійніші дешеві автомобілі у віці 2-11 років.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:34

наші люди на таких малявках навіть за хлєбом в булошную не їздять.
припиняйтекомпілювати з чужих сайтів.
igorbuda52
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