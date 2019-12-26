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У Мінекономіки показали місце України на економічній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 гру, 2019 17:26
Пропонуємо до обговорення:
Як зазначив заступник міністра, водночас у світовому виробництві окремих товарів Україна займає провідні позиції.
Дивися повний текст У Мінекономіки показали місце України на економічній карті світу (інфографіка)
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Додано: Пон 30 гру, 2019 17:26
Печальненько... Неурожай и все, приедем ... Гривна сделает буль-буль
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ssnet
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Додано: Пон 30 гру, 2019 17:55
ssnet написав:
Печальненько... Неурожай и все, приедем ... Гривна сделает буль-буль
Украина просто делает ставку на вечные ценности. Кому будут нужны эти ваши часы, автомобили, компьютеры в случае глобального пипца? А продовольствие - это forever!
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