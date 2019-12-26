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У Мінекономіки показали місце
України на економічній...

У Мінекономіки показали місце України на економічній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:26

У Мінекономіки показали місце України на економічній...

Пропонуємо до обговорення:
Як зазначив заступник міністра, водночас у світовому виробництві окремих товарів Україна займає провідні позиції.

Дивися повний текст У Мінекономіки показали місце України на економічній карті світу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:26

Печальненько... Неурожай и все, приедем ... Гривна сделает буль-буль
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:55

  ssnet написав:Печальненько... Неурожай и все, приедем ... Гривна сделает буль-буль

Украина просто делает ставку на вечные ценности. Кому будут нужны эти ваши часы, автомобили, компьютеры в случае глобального пипца? А продовольствие - это forever!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:52

  Gastarbaiter написав:Украина просто делает ставку на вечные ценности. Кому будут нужны эти ваши часы, автомобили, компьютеры в случае глобального пипца? А продовольствие - это forever!

Точно. Потому и к лошадкам возвращаемся. Ведь в случае глобального пипца тракторов тоже не будет.
moveton
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