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Міста, де місцевих жителів
менше, ніж туристів

Міста, де місцевих жителів менше, ніж туристів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:38

Міста, де місцевих жителів менше, ніж туристів

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше в рейтингу виявилося американських міст.

Дивися повний текст Міста, де місцевих жителів менше, ніж туристів.
R2
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