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У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 гру, 2019 22:30
Пропонуємо до обговорення:
Текст законопроєкту розробила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.
Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію
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