RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді зареєстрували законопроект
про накопичувальну пенсію

У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:30

У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію

Пропонуємо до обговорення:
Текст законопроєкту розробила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92662
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:30

Ничего, кроме разворовывания или аккумулирования денег для затычки дыр бюджета, лично здесь не вижу.. как и повода для радости и эйфории.
advokat99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:22

  advokat99 написав:Ничего, кроме разворовывания или аккумулирования денег для затычки дыр бюджета, лично здесь не вижу.. как и повода для радости и эйфории.

Смешно, если в качестве низкорисковых активов для инвестирования фондами будут ОВГЗ Украины.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1146
З нами з: 26.02.18
Подякував: 289 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Законопроект про реструктуризацію "зеленого" тарифу...
R2 » Суб 21 гру, 2019 00:16
4 356
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 гру, 2019 14:57
ruvex
Рада прийняла за основу законопроект про злочинну спільноту
R2 » П'ят 20 гру, 2019 10:48
1 61
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 10:49
sal
Депутати пропонують Раді запровадити 9-місячний...
R2 » П'ят 20 гру, 2019 10:47
1 59
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 10:47
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.