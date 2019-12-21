Текст законопроєкту розробила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.
Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:30
У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію
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Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію.
Додано: Пон 30 гру, 2019 22:30
Ничего, кроме разворовывания или аккумулирования денег для затычки дыр бюджета, лично здесь не вижу.. как и повода для радости и эйфории.
Додано: Вів 31 гру, 2019 14:22
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