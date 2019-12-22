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З Нового року зміняться
ставки податків для малого...

З Нового року зміняться ставки податків для малого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:39

З Нового року зміняться ставки податків для малого...

Пропонуємо до обговорення:
Фактичний розмір податків для фізосіб-підприємців залежить від групи спрощеної системи оподаткування.

Дивися повний текст З Нового року зміняться ставки податків для малого бізнесу: скільки потрібно буде заплатити.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:39

>236,15 грн за ночь для иностранных туристов

10 баксов с рыла за ночь только налога?! Если семья из 4-х человек приехала в номер, то они вынуждены будут платить 40 баксов только за то, что они ночуют?! + стоимость номера?! Чувствую, повалят туристы в нашу рідну неньку...
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