Фактичний розмір податків для фізосіб-підприємців залежить від групи спрощеної системи оподаткування.
Дивися повний текст З Нового року зміняться ставки податків для малого бізнесу: скільки потрібно буде заплатити.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 23:39
З Нового року зміняться ставки податків для малого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З Нового року зміняться ставки податків для малого бізнесу: скільки потрібно буде заплатити.
Додано: Пон 30 гру, 2019 23:39
>236,15 грн за ночь для иностранных туристов
10 баксов с рыла за ночь только налога?! Если семья из 4-х человек приехала в номер, то они вынуждены будут платить 40 баксов только за то, что они ночуют?! + стоимость номера?! Чувствую, повалят туристы в нашу рідну неньку...
Додано: Вів 31 гру, 2019 02:22
Окончательный размер туристического сбора определяют местные советы 8)
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