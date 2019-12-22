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З Нового року зміняться
ставки податків для малого...

З Нового року зміняться ставки податків для малого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:39

З Нового року зміняться ставки податків для малого...

Пропонуємо до обговорення:
Фактичний розмір податків для фізосіб-підприємців залежить від групи спрощеної системи оподаткування.

Дивися повний текст З Нового року зміняться ставки податків для малого бізнесу: скільки потрібно буде заплатити.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 23:39

>236,15 грн за ночь для иностранных туристов

10 баксов с рыла за ночь только налога?! Если семья из 4-х человек приехала в номер, то они вынуждены будут платить 40 баксов только за то, что они ночуют?! + стоимость номера?! Чувствую, повалят туристы в нашу рідну неньку...
communiq
 
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Окончательный размер туристического сбора определяют местные советы 8)
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:43

Re: З Нового року зміняться ставки податків для малого...

  communiq написав:10 баксов с рыла за ночь только налога?! Если семья из 4-х человек приехала в номер, то они вынуждены будут платить 40 баксов только за то, что они ночуют?! + стоимость номера?! Чувствую, повалят туристы в нашу рідну неньку...

1. За НОЧЬ, а не с человека за ночь. То есть в вашем примере будет 10 баксов с семьи, если они все будут жить в одном номере (что не должно быть проблемой для путешествующей семьи).
2. Это МАКСИМАЛЬНЫЕ ставки, то есть можно установить сборы и поскромнее.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:02

Re: З Нового року зміняться ставки податків для малого...

Никто конечно 10 баксов ставить не будет. Ну и не на семью, а на человека, так во всем мире))))
А то как понять, что такое семьея а что нет)))
Может нас 10 лыжников, и мы большая шведская семья)))
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:11

Re: З Нового року зміняться ставки податків для малого...

Подскажите что означает 3% от дохода?
Я купил за 100 грн и продал за 120 грн.
Доход это по ихнему 20 грн или 120 грн?
Смутно пишут. Написали бы 3% от заработка или от кассы.
Для меня доход это то что я заработал, чистыми.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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