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З Нового року зміняться ставки податків для малого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:53
Максимум с чем в Европе сталкивался это было 2 Евро с человека за сутки, но обычно 1 Евро. А тут хотят до 10.... ждите повально туристов, сказочники !
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civ
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