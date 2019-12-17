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Нідерландський банк створює
сервіс для зберігання...

Нідерландський банк створює сервіс для зберігання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 02:34

Нідерландський банк створює сервіс для зберігання...

Пропонуємо до обговорення:
Нідерландський банк ING розробляє рішення для зберігання цифрових активів. У зв'язку з дедалі більшим інтересом до цифрових активів нідерландська міжнародна корпорація банківських і фінансових послуг ING знову прагне розширити свої послуги в індустрії криптовалют, розробивши кастодіальні рішення для зберігання цифрових активів своїх клієнтів.

Дивися повний текст Нідерландський банк створює сервіс для зберігання криптовалют.
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2030 год.Создается облачный банк для хранения банков,в которых хранится сервис для крипто-хранилищ ,в которых хранятся криптовалюты.
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