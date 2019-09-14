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"Богдан" вироблятиме
електричний автобус

"Богдан" вироблятиме електричний автобус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:36

"Богдан" вироблятиме електричний автобус

Пропонуємо до обговорення:
Входить до складу корпорації "Богдан" конструкторське бюро автомобільної компанії "Богдан Моторс" розробило нову модель електричного автобуса.

Дивися повний текст \"Богдан\" вироблятиме електричний автобус.
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