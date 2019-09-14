Входить до складу корпорації "Богдан" конструкторське бюро автомобільної компанії "Богдан Моторс" розробило нову модель електричного автобуса.
Дивися повний текст \"Богдан\" вироблятиме електричний автобус.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:36
"Богдан" вироблятиме електричний автобус
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Богдан\" вироблятиме електричний автобус.
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:29
Це, випадком, не той електробус, який виграв тендер для Плоцька? І який, як повідомлялося раніше, на 60% складається з українських деталей.
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