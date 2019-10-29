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Український всюдихід Sherp отримав нову версію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:16
Пропонуємо до обговорення:
Український всюдихід-амфібія Sherp отримав нову версію під назвою Ark. Ця машина може не тільки долати найсерйозніші перешкоди, але і перевозити 22 людини.
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