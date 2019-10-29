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Український всюдихід
Sherp отримав нову версію

Український всюдихід Sherp отримав нову версію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:16

Український всюдихід Sherp отримав нову версію

Пропонуємо до обговорення:
Український всюдихід-амфібія Sherp отримав нову версію під назвою Ark. Ця машина може не тільки долати найсерйозніші перешкоди, але і перевозити 22 людини.

Дивися повний текст Український всюдихід Sherp отримав нову версію.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:16

Я почему-то думал что sherp разработан и производится (малыми партиями) в Питере Россия...
Возможно я ошибался.
vplevako
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:25

  vplevako написав:Я почему-то думал что sherp разработан и производится (малыми партиями) в Питере Россия...
Возможно я ошибался.

Вы не ошиблись.
Шерп — российско-украинский вездеход-амфибия
...
Главным конструктором вездехода «Шерп» является Алексей Гарагашьян[3]. Проектирование машины было начато им в 2012 году. Потом права на вездеход выкупил украинец Владимир Школьник. От первоначальной конструкции Алексея Гарагашьяна осталось все самое основное (Шины и трансмиссия), что делает вездеход именно вездеходом. Впоследствии дизайн кузова претерпел внешние изменения. Владимир открыл первое производство в России, а после в Киеве. Шерп был представлен на прошедшей в 2015 году в Москве выставке кроссоверов и внедорожников Moscow Off-Road Show 2015. Производится серийно в городе Санкт-Петербург, РФ и городе Киев, Украина с 2015 года, в январе 2017 года открыто представительство SHERP ATV в Канаде, г. Виннипег[4]. Произведенные в России вездеходы в основном используются на внутреннем рынке. Произведенные вездеходы в Киеве идут на экспорт по всему миру.
...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%BE%D0%B4)

Оффсайт :
https://sherp.ru/contacts/
Юридический адрес:
196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой,
проезд Центральный, дом № 2, литер Б, комната 39

https://sherp.ua/kontakti/
Юридична адреса:
03026, м. Київ вул. Столичне шосе, будинок № 100
Поштова адреса:
03026, м. Київ вул. Столичне шосе, будинок № 100
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