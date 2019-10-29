Український всюдихід Sherp отримав нову версію

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vplevako написав:Я почему-то думал что sherp разработан и производится (малыми партиями) в Питере Россия... Возможно я ошибался.
Вы не ошиблись.
Шерп — российско-украинский вездеход-амфибия ... Главным конструктором вездехода «Шерп» является Алексей Гарагашьян[3]. Проектирование машины было начато им в 2012 году. Потом права на вездеход выкупил украинец Владимир Школьник. От первоначальной конструкции Алексея Гарагашьяна осталось все самое основное (Шины и трансмиссия), что делает вездеход именно вездеходом. Впоследствии дизайн кузова претерпел внешние изменения. Владимир открыл первое производство в России, а после в Киеве. Шерп был представлен на прошедшей в 2015 году в Москве выставке кроссоверов и внедорожников Moscow Off-Road Show 2015. Производится серийно в городе Санкт-Петербург, РФ и городе Киев, Украина с 2015 года, в январе 2017 года открыто представительство SHERP ATV в Канаде, г. Виннипег[4]. Произведенные в России вездеходы в основном используются на внутреннем рынке. Произведенные вездеходы в Киеве идут на экспорт по всему миру. ...