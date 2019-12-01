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З чим завершуємо 2019 рік?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Ось і завершується ще один фінансовий рік. Рік, в якому було багато цікавих економічних зрушень і нововведень.
Дивися повний текст З чим завершуємо 2019 рік? 📝🎅🏻
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:10
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